Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Trong những tin nhắn qua mạng, chatbot liên tục khẳng định mình là người thật, thậm chí mời ông đến căn hộ riêng ở New York, kèm địa chỉ cụ thể. Một đoạn tin nhắn còn viết: “Anh muốn em ôm hay hôn anh?”.

Big Sis Billie tự nhận mình là một cô gái quyến rũ, biết lắng nghe và quan tâm, tờ DM đưa tin hôm 16/8.

Tài khoản chatbot này thậm chí có dấu tích xanh xác minh, khiến ông càng tin rằng mình đang trò chuyện với người thật. Mặc dù phần mô tả có ghi chú rằng các cuộc trò chuyện được tạo bởi AI nhưng dòng cảnh báo lại nằm ở vị trí khó nhận thấy.

Ông Thongbue từng bị đột quỵ năm 2017 và sau đó gặp vấn đề về nhận thức. Gần đây, ông còn bị lạc ngay trong khu phố nơi mình sinh sống.

Sau khi sự việc vỡ lẽ, gia đình ông đã công bố toàn bộ tin nhắn giữa ông và chatbot để cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.

Julie Wongbandue, con gái ông, chia sẻ: “Chúng tôi không phản đối AI. Nhưng điều chúng tôi không thể chấp nhận là chatbot đã giả vờ là người thật. Nếu không có sự dối trá ấy, có lẽ bố tôi đã không tin rằng có ai đó đang chờ ông ở New York”.