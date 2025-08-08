'Cú nổ' gây tranh cãi của MV AI 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam'

Cư dân mạng chỉ ra những lỗi AI gây tranh cãi

Trong đó, cư dân mạng chỉ ra, những hình ảnh do AI tạo dựng trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" khác với tư liệu lịch sử: từ Hầm Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Cờ Tổ quốc sai quy chuẩn, các vị trí đánh dấu Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc bị AI hiển thị chữ sai, đến họa tiết trống đồng vốn là niềm tự hào của người Việt cũng bị AI làm thiếu tinh tế hay hình ảnh anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng (theo sử sách ghi lại) thì trong MV lại đổi bối cảnh thành đồi núi trùng điệp …

Ê kíp sản xuất “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” hồi đáp, khám phá hành trình tự hào văn hóa Việt qua MV triệu view!

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, ê-kíp sản xuất MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" khẳng định: "Đây là MV được thực hiện theo phong cách nghệ thuật gợi tả, ẩn dụ. Câu chuyện kể về hành trình của bảo tàng cảm xúc trong một ngày hội non sông, nơi mỗi người tìm về niềm tự hào văn hóa - lịch sử Việt Nam. MV đã lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử và tinh thần đoàn kết xuyên suốt của dân tộc Việt Nam - từ quá khứ đến hiện tại, từ gian nan đến vươn mình mạnh mẽ" - đạo diễn Trần Thành Trung bày tỏ.

Hình ảnh trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Là đạo diễn AI của MV, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương nói: "Xuyên suốt MV là một cảm xúc thiêng liêng về quê hương, đất nước - nơi con người luôn gắn bó, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Những khung hình thực tế được lồng ghép với công nghệ AI hiện đại, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, thấm đẫm cảm xúc và đầy tính nghệ thuật".