Cứ nhiễm HPV là có nguy cơ ung thư?

Tỷ lệ nhiễm HPV khá phổ biến ở cả nam và nữ. Ở nữ giới, nhiễm HPV được cảnh báo làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải cứ nhiễm HPV là bị ung thư.

Phần lớn các chủng HPV gây ra mụn cóc trên da tại các vị trí như cánh tay, ngực, bàn tay hoặc bàn chân. Các type khác được tìm thấy chủ yếu tại các màng niêm mạc trong cơ thể. Các màng niêm mạc này là các lớp bề mặt ẩm bao phủ phía ngoài các cơ quan và bộ phận của cơ thể như âm đạo, hậu môn, miệng, hầu họng.