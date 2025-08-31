Cú ngã ngựa không ai ngờ tới

Theo 163, những ngày qua, khán giả bất ngờ khi nhiều nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc vướng ồn ào đời tư. Đặc biệt là trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, hai cái tên nổi bật nhất là Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư cùng ngã ngựa.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho rằng việc cả hai ngôi sao đều dính phốt sẽ làm cho cục diện của dàn tiểu hoa thay đổi nhanh chóng, là cơ hội cho những người khác.

Triệu Lộ Tư "phát điên"

Theo 163, trước khi Triệu Lộ Tư vướng ồn ào bệnh tật, cô và Ngu Thư Hân đang tranh nhau vị trí nữ diễn viên nổi bật nhất của thế hệ 95. Trong đó, Triệu Lộ Tư có lượng người hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt. Trên nền tảng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), lượng người theo dõi Triệu Lộ Tư còn cao hơn các đàn chị đã nổi tiếng lâu năm như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư đột ngột phát bệnh nặng và phải dừng quay phim Tình nhân. Sau đó, cô và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu có nhiều động thái chỉ trích lẫn nhau. Triệu Lộ Tư lên mạng tố cáo công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Trong các buổi livestream, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".