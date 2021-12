‘Cú lừa ADN’ và pha giăng bẫy tình khiến người đàn ông khốn đốn

Chuyện ngoại tình xưa nay nói rất nhiều. Cũng có nhiều bài viết nói về những cú lừa để cảnh tỉnh các anh chàng có tính lăng nhăng. Ấy vậy nhưng vẫn có những người đàn ông vì quá say tình mà mắc bẫy.

Ba mặt một lời, “chính thất” yêu cầu cô bồ của chồng đi xét nghiệm cái thai trong bụng. Cô bồ lại cho rằng việc xét nghiệm cần phải đợi sau khi sinh em bé mới có thể làm. Anh Long cũng nghĩ như vậy. Nhưng người vợ có vẻ đã tìm hiểu rất kĩ vấn đề này. Cô biết rằng có thể xét nghiệm quan hệ huyết thống cả với thai nhi trong bụng mẹ.

Thông tin này khiến cho cô bồ hết sức hoang mang. Cô khăng khăng việc xét nghiệm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Cô đề nghị sinh con xong mới làm xét nghiệm. Và trong suốt thời gian mang bầu, anh Long phải có trách nhiệm, nếu không cô ta sẽ làm lớn chuyện này.

Tuy nhiên, thái độ của cô bồ cũng không thể che mắt được người vợ tinh tường của anh Long. Đã có thời gian tìm hiểu, cô tin việc xét nghiệm từ trong thai không ảnh hưởng gì đến cả mẹ và con. Cô bồ kia chỉ đang tìm lý do để thoái thác mà thôi.

Nhìn thái độ của “người yêu”, anh Long có vẻ lờ mờ hiểu ra chuyện. Anh yêu cầu cô bồ phải đi xét nghiệm bằng được, nếu không, anh sẽ không chấp nhận chuyện có trách nhiệm với con. Việc có làm được và có ảnh hưởng hay không, sẽ do trung tâm xét nghiệm ADN xác nhận. Thấy thái độ của anh Long kiên quyết, cô ả đành phải thừa nhận sự thật. Cái thai trong bụng cô không phải là của anh Long.

Theo Đại tá Hà Quốc Khanh, có thể xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn từ tuần thai thứ 7.

“Khi mang thai, trong máu của người mẹ có mặt các ADN tự do của thai nhi - cell free fetal DNA (cffDNA). Với công nghệ giải trình tự mới nhất cùng các thuật toán độc quyền được nghiên cứu và cấp phép, trung tâm phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ hỗ trợ xác định mối quan hệ huyết thống cha-con trước sinh không cần xâm lấn, an toàn 100% cho mẹ và bé”, Đại tá Khanh nói.

Cũng nhờ vợ hiểu được các kiến thức cơ bản về xét nghiệm ADN mà anh Long mới thoát được “bẫy tình”.

Theo Vietnamnet