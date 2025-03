Cú hất tóc của mỹ nhân phim 18+ hút 3 triệu lượt xem

Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair số đặc biệt Hollywood 2025, nữ diễn viên bày tỏ sự thất vọng trước sự thiếu chân thành trong thông điệp "phụ nữ hỗ trợ phụ nữ" mà Hollywood thường rao giảng.

"Thật đáng buồn khi thấy phụ nữ hạ bệ lẫn nhau, đặc biệt là khi những người thành công trong ngành lại tìm cách phủ nhận nỗ lực của lớp diễn viên trẻ", Sweeney chia sẻ.

Bình luận được đưa ra sau cuộc tranh cãi với nhà sản xuất Carol Baum, người từng công khai đặt câu hỏi về nhan sắc và tài năng của cô. Baum nhận xét bộ phim Anyone But You của Sweeney "khó xem" và không hiểu lý do vì sao nữ diễn viên lại được yêu thích đến vậy.

Đáp lại những chỉ trích này, Sweeney và ê-kíp của cô phản bác mạnh mẽ. "Ngành này luôn nói về việc 'phụ nữ nâng đỡ nhau', nhưng thực tế thì không phải vậy. Tất cả chỉ là vỏ bọc cho những lời nói xấu sau lưng", Sweeney thẳng thắn.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, số đo ba vòng 91-63,5-91 cm. Sự nghiệp diễn xuất của cô lên như diều gặp gió khi chuyên đóng phim 18+, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Euphoria, The Handmaid's Tale, The Voyeurs. Nữ diễn viên 27 tuổi được truyền thông quốc tế vinh danh là tên tuổi trẻ đột phá showbiz thế giới 2021, “nữ hoàng phim trực tuyến”…