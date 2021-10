Cư dân mạng đề xuất 5 girlgroup nên có mặt ở 'Queendom' mùa thứ 2, CLC được xướng tên đầu tiên

Mùa 1 của show thi tài "Queendom" do Mnet sản xuất đã thành công ngoài dự kiến của người hâm mộ. Khác với các show truyền hình hiện nay, "Queendom" không thu hút người xem bằng những tình tiết "drama" hay yếu tố hài hước mà tập trung vào màn trình diễn của các thí sinh là chủ yếu.

Mnet gần đây đã cho ra mắt 2 phiên bản nam của chương trình là "Road To Kingdom" và "Kingdom", song fan KPOP tin rằng sớm muộn gì "Queendom" cũng sẽ trở lại. Dưới đây là các girlgroup do cư dân mạng gợi ý cho Mnet, với hi vọng họ sẽ xuất hiện trong mùa tiếp theo.

1, CLC

CLC là một trong những cái tên được nhiều netizen nhắc tên nhiều nhất. Năm ngoái, các cô gái đã giành được chiếc cup đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc nhóm đủ điều kiện tham gia "Queendom". Khác với đàn em (G)I-DLE, CLC đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi loay hoay mãi mà chưa thể tạo được dấu ấn trong mắt công chúng. Thậm chí, girlgroup này được cho là sẽ sớm tan rã sau khi thành viên Yujin tham gia "Girls Planet 999" và nói về việc Cube đã ngừng hỗ trợ cho các hoạt động của nhóm.