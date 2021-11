"Cứ dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch mà làm"

Your browser does not support the audio element.

Sáng ngày 19/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của ĐBQH sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại diện cử tri của các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thị xã Nghi Sơn, các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV (Ảnh: Tống Giáp).

Nhiều ý kiến đề xuất về chính sách

Tại hội nghị, cử tri thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét chính sách với đối tượng người cao tuổi cô đơn vì đây là những trường hợp đặc biệt khó khăn cần có sự quan tâm, trợ giúp của cộng đồng và xã hội, đặc biệt là chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thanh Tùng).

"Việc xác định và xác định lại dạng tật và mức độ khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, có nhiều thắc mắc, kiến nghị, thậm chí là có đơn thư cho rằng hội đồng xét duyệt đánh giá chưa khách quan và chưa đảm bảo cơ sở khoa học.

Đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương ở cơ sở đang trăn trở mà chưa tìm được hướng giải quyết mang tính khả thi", cử tri Nguyễn Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Phong đề nghị.