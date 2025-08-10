Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm 'khủng', canh nước ngập như canh 'chứng khoán'

Không cam chịu cảnh nước tràn vào nhà, người dân tại các khu biệt thự và chung cư cao cấp buộc phải “tự cứu mình” bằng cách mua máy bơm công suất lớn, dựng bao cát, trải bạt và bơm nước ra ngoài nhằm bảo vệ tài sản.

Tại khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh), bà Hoàng Thị Quy chia sẻ, đợt mưa nào cũng là “cuộc chiến” thực sự với nước. “Bình thường nước có thể dâng đến nửa mét so với nền nhà.

Bây giờ chúng tôi rút kinh nghiệm, cứ nghe dự báo mưa là đắp bao cát, trải bạt, đặt sẵn máy hút nước lớn. Khi nước tràn vào là bật máy bơm hút ra ngoài ngay, tránh để đồ đạc ngập hư hỏng”, bà Quy kể.