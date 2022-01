Cú 'bẻ lái' của tiến sĩ Việt từng làm việc ở nhiều nước giàu

Sau nhiều đắn đo, năm 2018, TS Trương Văn Tiến quyết định về Singapore công tác để làm bước chuyển tiếp về nước với vị trí chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Thiết kế Quốc tế SUTD-MIT - Trung tâm được thành lập với sự hợp tác của ĐH Thiết kế và Công nghệ Singapore và Viện Công nghệ Massachusetts MIT (Mỹ). Ở Singapore, mỗi tháng anh có thể bay về Việt Nam vài lần. Cũng chính từ những chuyến đi này, định hướng con đường sự nghiệp của TS Tiến dần thay đổi, chuyển hướng vào các dự án ứng dụng cho công nghiệp sản xuất.

Dù được mời làm việc ở nhiều nước nhưng TS Tiến quyết định về nước (Ảnh: NVCC)

Một công trình nghiên cứu vào năm 2020 về công nghệ thiết kế in 3D của TS Trương Văn Tiến cùng cộng sự đã đoạt giải thưởng đặc biệt “Inovation prize 2021’’ cho công nghệ chế tạo robot mềm bằng in 3D do hội đồng Purmundus -giải thưởng lớn nhất thế giới về công nghệ thiết kế in 3D và 4D ở Đức trao tặng. Anh Tiến và cộng sự đã ghiên cứu ra phương pháp chế tạo robot mềm bằng in 3D, được đăng trên tạp chí hàng đầu về vật liệu tiên tiến‘’ Advanced Material Technologies’ số tháng 8 năm 2021.



Bài báo của tiến sĩ Tiến được chọn làm trang bìa, là công trình tiêu biết của số xuất bản trong tháng. Kết quả bài báo được các hãng trang công nghệ hàng đầu thế giới đưa tin như Techxplore, Eureka, Azorobotics vì tính đột phá trong công nghệ sản xuất. Đặc biệt, được trang tin EurekAlerk của hiệp hội khoa hoc Mỹ (AAAS ) đăng tải.



Công nghệ in 3D là công nghệ sản xuất bồi đắp, là một trong trong nghành công nghệ 4.0, mũi nhọn trong sản xuất. Đặc tính vật liệu và cấu trúc tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hiệu suất của các thiết bị chức năng in 3D cũng như sản phẩm. Nhưng các phương pháp thiết kế chế tạo bằng phương pháp thông thường hạn chế ở độ phức tạp và chức năng và cản trở hiệu suất của các thiết bị và sản phẩm.



Nhóm của tiến sĩ Tiến tạo ra một hệ thống hóa cho phép chế tạo trực tiếp vật liệu composite mềm hoàn toàn mới. Phương pháp thiết kế, tính toán tối ưu hóa cho phép tối ưu hóa sự phân bố các đặc tính vật liệu để mang lại những ứng dụng mong muốn ở độ phức tạp cao. Robot mềm ngày càng được ứng dụng rộng rãi như trong y học, sản xuất thực phẩm, quân sư, là một trong những công nghệ mũi nhọn của tương lai.



Ngoài ra các nghiên cứu gần đây của TS Tiến tập trung vào vật liệu tiên tiến, robotics, công nghệ sản xuất bồi đắp, robot mềm, ứng dụng AI. Các nghiên cứu của TS Tiến ưu tiên vào ứng dụng công nghiệp, được công bố trên chí hàng đầu như Material Horizons, Advanced Material Technologies, Structural and Multidisciplinary Optimization.



Mới đây những nghiên cứu dùng công nghệ AI tạo ra vật liệu tiên tiến, làm thành các sensor dùng cho robot mềm, trên sự hợp tác của đại học quốc gia Singapore và TS tiến đã được tạp chí lừng thế giới Nature Machine Intelligence -tạp chí số một về trí tuệ nhân tạo AI chấp nhận đăng tải sau khi trải qua nhiều vòng bình duyệt gắt gao gần 1 năm.



Chia sẻ về cú bẻ lái, TS Trương Văn Tiến, cho hay hiện nay nhà khoa học cần nghiên cứu đa ngành, người có nền tảng khoa học tốt và đông lực lớn có thể làm được nhiều cái. “ Một nghiên cứu sinh tiến sĩ bên Singapore lúc vào học ngành Hoá học và chuyên trộn hoá chất, nhưng vẫn tốt nghiệp tiến sĩ về Robot và AI. Tôi chuyển hướng vì công nghệ in 3D là công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng là một trong những mũi nhọn công nghiệp 4.0 được chính phủ Singapre cũng như các nước phát triển đầu tư rất mạnh”- anh Tiến nói.



Cuối năm 2020 khi sự nghiệp đang ở giai đoạn chín muồi TS Tiến quyết định trở về Việt Nam. Theo tiến sĩ Tiến, anh trở về sau một cuộc nói chuyện với người anh có tâm huyết đồng thời là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sản xuất Optics của Việt Nam.

“Người anh này nói với tôi rằng, chỉ cần tâm huyết thì mọi thứ trí tuệ Việt đều làm được. Chính câu nói này thôi thúc tôi về Việt Nam sớm hơn”- anh Tiến kể. Anh chọn optics cũng vì trong các quá trình làm tiến sĩ, Anh sử dụng các thiết bị laser và optics để nghiên cứu các hiện tượng vật lý, và năm 2015 Anh cũng nhận được một fellowship danh giá để phát triển các thiết bị optics để được làm việc với giáo sư vật lý nổi tiếng tại trường đại học Gothenburg Thụy Điển, nhưng lúc có nhiều lý do riêng, nên không đi Thụy Điển được.



Hơn 12 năm ở nước ngoài, đi qua hơn 20 quốc gia, hơn 50 thành phố, tham gia nhiều dự án và báo cáo khoa học ở các hội nghị quốc tế, nhưng với tiến sĩ Trương Văn Tiến, không có gì tuyệt vời khi sống ở trên quê hương mình.

“Tôi có thể định cư dễ dàng và có con đường khoa học thăng hoa ở Mỹ, Canada, có nơi làm làm việc số 1 thế giới ở Đan Mạch, Thụy điển, Singapore hay Hàn Quốc…nhưng đó không phải là quê hương của tôi”- anh Tiến nói.