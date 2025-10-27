Cú ‘bắt tay’ đáng kinh ngạc nhất lịch sử Thung lũng Silicon: Apple và Starlink?

Sau nhiều năm phớt lờ dịch vụ Starlinkcủa Elon Musk, có vẻ như Apple đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng: hoặc tiếp tục với nhà cung cấp hiện tại Globalstar, hoặc buộc phải “bắt tay” với Musk nếu muốn biến tham vọng kết nối vệ tinh trên iPhone thành công thực sự.

Apple buộc phải “bắt tay” với Musk nếu muốn biến tham vọng kết nối vệ tinh trên iPhone thành công thực sự. Ảnh: AppleInsider

Starlink có thể “đánh bật” Globalstar?

Theo The Information, mối quan hệ giữa Apple và Starlink có thể sớm được định hình bởi ba yếu tố then chốt:

Vệ tinh mới của SpaceX hiện đã hỗ trợ băng tần radio mà iPhone đang sử dụng.

CEO của Globalstar được cho là đang tìm cách bán công ty.

Globalstar cũng vừa cảnh báo các nhà đầu tư về sự phụ thuộc quá lớn vào Apple.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, Apple có thể đang xem xét một bước ngoặt chiến lược, và lần này, “đối thủ không đội trời chung” Elon Musk có thể là người được chọn.

Theo báo cáo, thế hệ vệ tinh Starlink mới của SpaceX đã được thiết kế để tương thích với dải tần mà Apple đang sử dụng cho tính năng Emergency SOS via Satellite trên iPhone.