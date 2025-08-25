Cụ bà vứt nhầm kỷ vật quý, nhân viên vệ sinh lục tung cả đống rác tìm hộ

Với đội vệ sinh, công việc không chỉ dừng ở việc giữ gìn môi trường, mà còn sẻ chia, đồng hành cùng những khó khăn của người dân.

Người dân chứng kiến cũng khâm phục tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của họ.

Khoảnh khắc hộp trang sức được trao lại, bà cụ xúc động rưng rưng, liên tục gửi lời cảm ơn đến các nhân viên vệ sinh.

Ông Hà Bính Hoa – Thị trưởng thị trấn Khê Hồ – đã thay mặt chính quyền gửi lời khen ngợi đến tập thể nhân viên vệ sinh vì tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không biết mệt mỏi.

"Công việc của đội vệ sinh không chỉ là giữ gìn môi trường sạch sẽ. Họ còn là điểm tựa tinh thần cho người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Dù sự việc đã khiến việc thu gom rác trong thị trấn bị đình trệ nhưng giúp người dân tìm lại được kỷ vật quý giá là điều đáng trân trọng hơn cả", ông nhấn mạnh.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành minh chứng đẹp về sự nhiệt tình và trách nhiệm.

Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người nên thận trọng hơn trong sinh hoạt, đặc biệt là kiểm tra kỹ trước khi bỏ rác để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.