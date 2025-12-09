Cụ bà U80 đơn thân nhận hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025: Điện lực nói 'bị rò ra dây viễn thông'

Liên quan đến sự việc, ngày 8/9, Tổ điện lực Mỹ Lộc đã có biên bản tiến hành kiểm tra và kết luận, sản lượng điện tăng bất thường (3.420 kWh) do đường dây sau công tơ bị rò điện ra dây viễn thông, dẫn tới tổn thất điện năng.

Đáng chú ý, theo phản ánh của gia đình, cuối tháng 7/2025 đã từng xảy ra sự cố mất điện. Nhân viên điện lực có đến kiểm tra, phát hiện hiện tượng rò điện sau công tơ và đã ngắt aptomat, song không lập biên bản hay có văn bản thông báo. Vì vậy, gia đình không nắm được nguyên nhân để kịp thời xử lý.