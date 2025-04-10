Cụ bà suýt mất gần 700 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại

Sáng ngày 2/10, Công an phường Ba Đình, Thành phố (TP) Hà Nội, nhận được tin báo từ ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) chi nhánh Phan Đình Phùng về một trường hợp giao dịch đáng ngờ. Khách hàng là bà M (sinh năm 1944, trú tại Hà Nội) đến ngân hàng yêu cầu rút số tiền lớn, lên tới 700 triệu đồng.

Công an phường kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo

Theo nhân viên ngân hàng, trong suốt quá trình làm thủ tục, bà M có biểu hiện lo âu, sốt ruột và liên tục nhìn vào điện thoại. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường này và nghi ngờ khách hàng có thể đang bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho Công an phường Ba Đình đến để xác minh sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng Công an phường Ba Đình đã có mặt tại ngân hàng để kiểm tra. Qua trao đổi và tìm hiểu, cơ quan công an xác định rằng bà M đang bị một nhóm đối tượng lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Lực lượng chức năng đã trấn an, giải thích cặn kẽ cho bà M về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay và đề nghị bà dừng ngay giao dịch để bảo vệ tài sản của mình. Sau khi được giải thích, bà M đã nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia đình bà M sau đó đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến ngân hàng NCB và Công an phường Ba Đình vì đã kịp thời hành động, giúp gia đình bảo toàn được một số tiền lớn.

Qua vụ việc này, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt chú ý đến đối tượng là người cao tuổi.

Cơ quan công an khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua Công an địa phương. Vì thế, tuyệt đối không có chuyện cơ quan công an gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nào để phục vụ công tác điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.