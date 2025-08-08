Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao?

Cụ bà hiện 114 tuổi chia sẻ bí quyết sống thọ là vui chơi mỗi ngày.

song tho
Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, từng rước đuốc Olympic năm 109 tuổi. Ảnh: Independent

Cụ bà Shigeko Kagawa vừa chính thức trở thành người cao tuổi nhất đang còn sống tại Nhật Bản ở tuổi 114, theo công bố ngày 4/8 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Sinh ra tại tỉnh Nara, cụ Shigeko Kagawa là một bác sĩ sản, phụ khoa. Bà gắn bó với nghề nghiệp này gần như trọn đời.

Suốt nhiều thập kỷ hành nghề y, bà cống hiến không ngừng nghỉ cho sức khỏe cộng đồng. Mãi đến năm 86 tuổi, bà mới chính thức nghỉ hưu.

Ở tuổi ngoài 100, bà Kagawa vẫn giữ lối sống tích cực và truyền cảm hứng về sự trường thọ cho người dân Nhật Bản.

Năm 2021, ở tuổi 109, cụ bà từng khiến thế giới xúc động khi tham gia rước đuốc trong Thế vận hội Tokyo. Cụ bà trở thành một trong những người cao tuổi nhất từng tham gia hoạt động này trong lịch sử Olympic.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi không có bí quyết gì cả… Tôi chỉ chơi mỗi ngày. Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi tới nơi mình muốn, ăn món mình thích và làm điều mình muốn. Tôi tự do và độc lập".

Lối sống tự tại, năng động và tinh thần lạc quan dường như là "chìa khóa" giúp bà duy trì sức khỏe và tuổi thọ hiếm có.

T9/2024, Nhật Bản ghi nhận 36,25 triệu người trên 65 tuổi, chiếm gần 29,3% dân số. Đây cũng là mức kỷ lục mới, đưa Nhật trở thành quốc gia có tỷ lệ người dân ở độ tuổi này cao nhất thế giới. ﻿

