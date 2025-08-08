Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao?

Năm 2021, ở tuổi 109, cụ bà từng khiến thế giới xúc động khi tham gia rước đuốc trong Thế vận hội Tokyo. Cụ bà trở thành một trong những người cao tuổi nhất từng tham gia hoạt động này trong lịch sử Olympic.

Ở tuổi ngoài 100, bà Kagawa vẫn giữ lối sống tích cực và truyền cảm hứng về sự trường thọ cho người dân Nhật Bản.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi không có bí quyết gì cả… Tôi chỉ chơi mỗi ngày. Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi tới nơi mình muốn, ăn món mình thích và làm điều mình muốn. Tôi tự do và độc lập".

Lối sống tự tại, năng động và tinh thần lạc quan dường như là "chìa khóa" giúp bà duy trì sức khỏe và tuổi thọ hiếm có.

T9/2024, Nhật Bản ghi nhận 36,25 triệu người trên 65 tuổi, chiếm gần 29,3% dân số. Đây cũng là mức kỷ lục mới, đưa Nhật trở thành quốc gia có tỷ lệ người dân ở độ tuổi này cao nhất thế giới. ﻿