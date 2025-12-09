Cụ bà Hà Tĩnh 'đi' theo chồng, đám tang đôi khiến làng quê nghẹn ngào

Câu chuyện cảm động về cụ ông Nguyễn Cao Quý (SN 1929) và cụ bà Phan Thị Hương (SN 1939) - qua đời cách nhau vài phút vào tháng 10/2018 - đến nay vẫn in đậm trong ký ức người dân thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh.

Với mọi người, đó không chỉ là một sự ra đi đặc biệt, mà còn là minh chứng cho tình yêu vẹn tròn, thủy chung son sắt đến tận cuối đời.

Đám tang chưa từng có ở làng quê

Trong căn nhà nhỏ nơi miền quê yên bình, bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1963), con gái cả của hai cụ, nghẹn ngào nhớ lại giây phút định mệnh:

“Khi bố mất, mẹ tôi chỉ ngồi bên ông một lát, rồi lặng lẽ khấn tổ tiên. Ít phút sau, mẹ cũng từ giã cõi trần để đi theo bố. Với mẹ, bố là cả cuộc đời. Mẹ đã giữ đúng lời hứa, không bao giờ rời xa bố, dù là ở thế giới nào”.