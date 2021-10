Cụ bà giật bắn mình khi biết được thông tin Phi Nhung qua đời

Ca sĩ Phi Nhung qua đời do Covid-19 ở tuổi 51

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng của một cụ bà tóc bạc phơ khi cháu trai báo tin rằng Phi Nhung đã qua đời. Dù chẳng phải ruột thịt với cố nghệ sĩ, cụ bà chỉ xem Phi Nhung qua màn hình TV nhưng khi nghe được tin sốc này, bà bỗng dưng bàng hoàng và có đôi chút hoang mang.