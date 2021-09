Cụ bà bị chó dữ cắn tử vong, tài xế bỏ đi như không thấy gì

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Con vật hung dữ cắn vào vùng đầu và cổ nạn nhân, không chịu nhả ra, thậm chí còn kéo lê nạn nhân di chuyển một đoạn dài trên nền đất trong hơn 2 phút.

Khi thấy nạn nhân không còn chống cự lại được, con chó bỏ đi. Cụ Quách được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.