Cụ bà 93 tuổi thành thạo AI, miệt mài sáng tạo mỗi ngày

Bà Chris tự thiết kế các món đồ trang sức, đan len để bán tại các hội chợ thủ công. - Ảnh: Cindy Kief

Trong căn hộ nhỏ ở Boca Raton, Florida, bà Meyer vẫn hàng ngày mở máy tính để xem kênh History Channel, đọc tài liệu về công nghệ mới và tìm hiểu cách ứng dụng AI vào đời sống. Gần đây, bà dùng công cụ AI để thiết kế tờ rơi quảng bá sản phẩm thủ công của mình.

"Tôi không làm những việc này để gây ấn tượng với ai cả. Tôi làm vì tôi thích. Không bao giờ là quá muộn để mở rộng kiến thức. Tôi muốn hiểu thế giới hiện đại thay vì sợ hãi nó" - bà Chris chia sẻ.

Ngoài việc học công nghệ, bà vẫn duy trì giấy phép môi giới bất động sản, vẽ tranh và bán những món đồ thủ công như khăn len, vòng tay, dây chuyền tại các hội chợ và cửa hàng pop-up.

Bước sang tuổi 93, bà Chris Meyer đùa rằng muốn đổi vị trí hai cây nến trên bánh sinh nhật để thành số 39. ''Đó mới là tuổi thật trong đầu tôi. Tôi chẳng thấy khác gì so với khi còn 39 cả" - bà nói vui.

Bà Chris tin rằng thái độ sống tích cực và sự tò mò không ngừng là bí quyết giúp mình giữ tinh thần trẻ trung. "Hãy quan tâm đến người khác, lắng nghe họ nói, bạn sẽ luôn thấy cuộc sống có điều mới để học" - bà chia sẻ.

Nói về bí quyết sống khoẻ, bà Chris cho biết không ăn kiêng nhưng tuân thủ chế độ ăn điều độ, không bỏ bữa sáng, ăn trưa sớm với thực phẩm giàu protein và dùng bữa tối nhẹ với thịt hoặc cá cùng rau xanh.

Bà tự nấu ăn mỗi ngày, giữ cân nặng ổn định và uống ít nhất bốn ly nước lớn để duy trì làn da khỏe mạnh.

Sau khi ngừng chơi golf ở tuổi 86, bà chuyển sang tập vật lý trị liệu để giữ các khớp dẻo dai và thưởng cho mình một buổi massage mỗi tháng.

Nhìn lại chặng đường đời với nhiều thăng trầm, từ một bà nội trợ đơn thân sau ly hôn đến khi vượt qua nỗi đau mất cháu trai, bà Chris Meyer vẫn chọn tiếp tục học hỏi và sáng tạo.

"Bạn phải tiến lên, bất kể khó khăn nào. Càng học, tôi càng thấy mình trẻ ra" - bà Chris tâm sự.

Với bà Chris Meyer, tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 93, bà không chỉ minh chứng cho tuổi thọ, mà còn là biểu tượng của tinh thần học hỏi suốt đời và niềm vui sáng tạo không bao giờ tắt.

Gia Vũ (theo Business Insider)