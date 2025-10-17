Cụ bà 80 tuổi chạy bộ 42km, đạp xe 180km và bơi biển 3,8km

Cụ bà Natalie Grabow chinh phục chặng đua khắc nghiệt tại giải Iron Man khiến ai nấy đều phải thán phục - Ảnh: Ironman

Cuộc thi Iron Man diễn ra cuối tuần qua tại Kailua-Kona, Hawaii, với hành trình gồm 3,8km bơi biển, 180km đạp xe và 42km chạy bộ dưới cái nắng gắt và độ ẩm cao. Bất chấp chấn thương gân kheo nhẹ, sóng lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cụ Natalie Grabow vẫn kiên cường về đích với thành tích 16 giờ 45 phút 26 giây, trong khi hơn 60 vận động viên khác bỏ cuộc.

''Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi thích cảm giác nỗ lực và chinh phục mục tiêu'' - cụ Natalie chia sẻ.

Cụ bà 80 tuổi có 4 người con và 2 người cháu cho biết chìa khóa giúp bà giữ gìn sức khỏe và tinh thần là duy trì vận động. ''Dù bạn chọn chơi pickleball, khiêu vũ hay bất cứ hoạt động nào, điều quan trọng nhất là phải giữ cho cơ thể luôn vận động và khỏe mạnh. Khi cơ thể mạnh mẽ, tâm trí cũng sẽ mạnh mẽ, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau và mang lại sự tự tin'' - bà nói.

Để chuẩn bị cho giải đấu 3 môn thể thao phối hợp, cụ bà Grabow duy trì lịch tập luyện đều đặn với chạy, bơi và đạp xe, xen kẽ một buổi tập dài mỗi tuần. Bà học bơi khi đã 50 tuổi và luôn có huấn luyện viên đồng hành.

''Điều quan trọng là phải liên tục lắng nghe cơ thể, xem mình cảm thấy thế nào, cần bổ sung dinh dưỡng gì, có dấu hiệu quá nóng hay mất sức không. Khi làm được điều đó, tôi luôn giữ được tinh thần tỉnh táo và không bao giờ thấy muốn bỏ cuộc- bà tâm sự.

Khoảnh khắc về đích của Grabow khiến khán giả xúc động, bà vấp ngã ngay trước vạch đích, nhưng nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành đường đua trong tiếng reo hò của huấn luyện viên và con gái. ''Cảm giác thật tuyệt vời. Thật đáng giá khi biết mình đã cố gắng hết sức, đã cho đi tất cả những gì có thể'' - bà hạnh phúc cho biết.

Sau cuộc thi, bà sẽ nghỉ ngơi một thời gian và tận hưởng các món ăn yêu thích. Dù nói sẽ tạm nghỉ, bà để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục tham gia một giải Iron Man khác trong tương lai, với mục tiêu bắt kịp ''nữ tu Iron Man'' Madonna Buder, người hiện giữ kỷ lục thế giới khi hoàn thành cuộc thi ở tuổi 82.

Gia Vũ (theo NY Post)