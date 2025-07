Cụ bà 79 tuổi gây sốt với thể lực phi thường khi nâng tạ hạng nặng

Cụ bà Charlotte Lim trở thành biểu tượng của lối sống khỏe mạnh, đến mức được cộng đồng yêu mến gọi là “Pull-up Grandma” (Bà cụ hít xà) - Ảnh: Yanlin

Từng là giảng viên nhân học và lãnh đạo khu vực tại tập đoàn ExxonMobil, bà Charlotte Lim chỉ bắt đầu tập luyện khi đã bước qua tuổi 70, theo lời khuyên của con gái – Yan Lin, một huấn luyện viên thể hình.

Sau khi cha mất vì cơn đau tim ở tuổi 69, Lin và em trai – cũng là HLV thể hình – đã xây dựng phương pháp FitRX dành riêng cho mọi độ tuổi, kết hợp các bài tập trọng lượng cơ thể (calisthenics), tăng sức bền, cardio và rèn luyện cơ bắp.

Khi mới bắt đầu, bà Lim gặp khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Giờ đây, bà có thể hít xà liên tiếp 7 lần và thêm tạ 7,5 kg, tập FitRX ba buổi mỗi tuần và vẫn chạy bộ nhẹ vào ngày nghỉ.

Ở tuổi gần 80, bà Lim không mắc bệnh mãn tính nào. Những vấn đề sức khỏe trước đó như cholesterol cao, táo bón cũng biến mất nhờ chế độ ăn và tập luyện đều đặn. Theo chỉ số sinh học, hệ tim mạch của bà tương đương người 57 tuổi.

Bà vẫn tự đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, di chuyển bằng xe buýt và bay sang Úc vài lần mỗi năm để hỗ trợ kinh doanh cùng gia đình.

Gia đình bà Lim duy trì chế độ ăn “No-SoAP” (No Sugar, No Additives, No Processed food) suốt 16 năm. Bà không dùng dầu ăn, không nêm đường và hạn chế thực phẩm đóng gói. Mỗi tuần, bà cho phép bản thân ăn thả ga một bữa cùng gia đình.

Bữa ăn của bà vẫn đậm chất truyền thống: gà nấu rượu, bò hầm, cà ri… nhưng được chế biến đơn giản, sạch và vừa đủ.

Dù được nhiều người ca ngợi, bà Charlotte khiêm tốn cho rằng: ''Truyền cảm hứng thôi là chưa đủ, bạn phải hành động. Tôi chỉ mới thuyết phục được một người bạn cùng tuổi đi tập.''

Ở tuổi U80, cụ bà vẫn chăm chỉ tập hít xà, nâng tạ mỗi ngày - Ảnh: Yanlin

Con gái bà từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng mẹ có lần đã hoàn thành 210 lần burpee (bài tập thể dục toàn thân, kết hợp nhiều động tác liên tiếp như squat, plank, hít đất và bật nhảy không cần dụng cụ) chỉ trong một buổi tập. Con trai thì nói: ''Mẹ luôn hoàn thành điều mình bắt đầu, không có chuyện bỏ giữa chừng.''

Hiện bà Lim đang chuẩn bị tham gia giải điền kinh dành cho người cao tuổi với các cự ly 100m, 400m và 1.500m. Cả gia đình bà cũng nằm trong top đầu ''Longevity World Cup'' – cuộc thi so sánh tuổi sinh học và tuổi thực, với chỉ số sức khỏe trẻ hơn cả chục tuổi.

Đối với gia đình bà Lim, tập luyện không chỉ để giữ dáng mà còn là cách cùng nhau sống khỏe và gắn kết. ''Chúng tôi hay hỏi nhau: Tập gym hay nằm viện? Chúng tôi chọn đến phòng tập để khỏe mạnh và cùng nhau vượt qua thử thách.'' con gái bà Lim chia sẻ.

Thu Vân (theo SCMP)