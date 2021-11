Cụ bà 70 tuổi rơi từ tầng 23 chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong

Your browser does not support the audio element.

Lực lượng chức năng quây bạt, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Văn Yên).

Chiều 24/11, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an phường và Công an quận Thanh Xuân đang khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nạn nhân.