Cứ 4 phụ nữ trẻ Hàn Quốc thì có 1 người đã phẫu thuật thẩm mỹ

Theo Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế (ISAPS), khoảng 25% phụ nữ Hàn Quốc từ 19 đến 29 tuổi đã trải qua các thủ thuật thẩm mỹ - tỷ lệ này được xem là cao nhất trên toàn cầu.

Mới đây, diễn viên hài Hàn Quốc Heo Anna đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi tiết lộ cô đã trải qua phẫu thuật sửa mũi sau 21 năm kể từ lúc làm thủ thuật nâng mũi đầu tiên.

Trong một video được đăng lên mạng xã hội của mình, Heo đã chia sẻ những hình ảnh trước và sau cũng như quá trình phục hồi, bao gồm tháo nẹp mũi và giảm sưng.

Nữ diễn viên giải thích, cô đã quyết định phẫu thuật lần thứ hai sau khi mũi bị co thắt - một tình trạng mô sẹo cứng lại xung quanh cấy ghép và khiến mũi bị biến dạng.

Các chuyên gia cho rằng, nâng mũi là một trong những thủ thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Hàn Quốc nhưng cũng là một trong những thủ thuật dễ bị biến chứng nhất. Khi cấy ghép chất độn vào mũi, cơ thể có thể coi chúng như dị vật, gây viêm và tích tụ mô sẹo. Vì mũi tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn bên ngoài nên nhiễm trùng có thể lây lan dễ dàng hơn so với các thủ thuật khác.

Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến co thắt mũi, trong đó mũi dường như bị kéo lên trên.

Nếu chóp mũi bị sưng hoặc đỏ sau phẫu thuật, các bác sĩ khuyên bệnh nhân cần được tư vấn ngay lập tức, việc can thiệp sớm có thể ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hơn.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)