CSGT xử phạt tài xế taxi công nghệ lạng lách, cố tình ép xe trên cầu Bình Triệu

Kết quả làm việc, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế T. về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.

Theo khoản 12, Điều 6 Nghị định 168/2024, ông T. sẽ bị xử phạt từ 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng và ký cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.

Như đã thông tin, đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại từ camera hành trình của ô tô, cho thấy dòng phương tiện đang lưu thông từ ngã tư Bình Triệu (giao lộ Phạm Văn Đồng – quốc lộ 13) hướng về Bến xe Miền Đông cũ.

Khi đến chân cầu Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), một chiếc taxi công nghệ biển số TPHCM bất ngờ vượt ẩu, lạng lách và có hành vi ép xe đi cùng chiều. Tình huống nguy hiểm này khiến nhiều người đi đường thót tim.