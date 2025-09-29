CSGT TPHCM truy đuổi 'nghẹt thở' 50km bắt kẻ trộm ô tô

Hiện nghi can cùng phương tiện được CSGT TPHCM bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, sáng 28/9, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về một vụ trộm ô tô 7 chỗ biển số 51A-305… xảy ra tại khu vực tỉnh Bình Thuận cũ.