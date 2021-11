CSGT TP.HCM 'giăng lưới' bắt hàng loạt xe ben, xe bồn… chạy vào khu vực cấm

XEM CLIP:

Khuya 13/11, ghi nhận của phóng viên, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất và Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đã lập chốt kiểm soát, xử lý xe tải nặng lưu thông đường cấm, giờ cấm, khu vực cấm… trên đường Trường Chinh (đoạn giáp ranh giữa quận Tân Phú và Quận 12).