CSGT TP HCM đo nồng độ cồn từ 12 giờ hằng ngày

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn đối với người dân nghi đã say xỉn.

Theo đó, 38 Đội,Trạm CSGT thuộc PC08 sẽ tập trung đo nồng độ cồn từ 12-18 giờ và từ 18 giờ đến 0 giờ sáng hôm sau.

Đây là động thái của Công an TP HCM triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.