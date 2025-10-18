CSGT toàn quốc bất ngờ kiểm tra nồng độ cồn vào 1 khung giờ, 1.294 tài xế vi phạm

Theo đó, lực lượng CSGT của 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn từ 12h30 - 14h30. Trong khung giờ này, lực lượng chức năng đã kiểm soát 48.214 phương tiện các loại, phát hiện 1.294 trường hợp tài xế vi phạm (2 tài xế ô tô khách; 17 tài xế xe tải; 64 tài xế ô tô con; 1.194 tài xế xe máy và 17 người điều khiển xe đạp).

Đáng chú ý, tại Hà Nội, 16 Đội CSGT đường bộ và đường thủy đã đồng loạt triển khai các tổ công tác. Trong đó, có những đơn vị bố trí cùng lúc 7 tổ công tác.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, đợt kiểm tra lần này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.