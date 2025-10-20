CSGT khẳng định không có việc 'shipper gây tai nạn chết người rồi nhảy cầu tự tử'

Liên quan tới sự việc này, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) khẳng định thông tin cho rằng nam shipper gây tai nạn rồi nhảy cầu là hoàn toàn sai sự thật.

Theo vị này, khoảng 11 giờ cùng ngày 20-10, tại đoạn giữa cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên sang Minh Khai) xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy khiến một phụ nữ 62 tuổi tử vong tại chỗ.