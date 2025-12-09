Crossfire: Legends chuẩn bị được phát hành toàn Đông Nam Á

12/09/2025 17:45

Tựa game FPS mobile Crossfire: Legends vừa bất ngờ mở fanpage tiếng Việt, đánh dấu sự xuất hiện tại thị trường nước nhà. Theo thông tin từ nhà phát hành (NPH), Crossfire: Legends sẽ là một sản phẩm đặc biệt được vận hành rộng rãi toàn khu vực Đông Nam Á, trong đó bao gồm cả thị trường Việt Nam.

Bước chân vào làng game Việt, Crossfire: Legends được dự báo sẽ là một sản phẩm nặng ký khi kế thừa và nâng cấp những đặc tính rất thành công của thương hiệu Crossfire, đồng thời có chất lượng được bảo chứng từ chính ông lớn Tencent.

Theo hé lộ từ NPH, Crossfire: Legends sẽ có thời lượng trận đấu nhanh gọn trong khoảng 5 đến 10 phút tùy chế độ chơi. Phục vụ cho những trận đấu này là một kho trang bị, nhân vật và tính năng cực kỳ dồi dào của thương hiệu Crossfire.

NPH dự kiến sẽ khởi đầu với gần 600 vật phẩm các loại và sẽ tiếp tục cập nhật xuyên suốt theo hành trình vận hành.

crossfire-legends-chuan-bi-duoc-phat-hanh-toan-dong-nam-a.jpg
Crossfire: Legends chuẩn bị được VNGGames phát hành toàn thị trường Đông Nam Á. Ảnh minh họa chụp màn hình

Bên cạnh đó sẽ là 13 map đấu được mở sẵn từ đầu với nhiều cái tên quen thuộc như Black Widow, Egypt, Ship,… và sẽ tiếp tục được bổ sung theo thời gian.

Những map đấu này sẽ có bố trí quen thuộc và được thiết kế cô đọng để đảm bảo thời lượng chơi nhanh gọn trong 5 – 10 phút mà game thủ vẫn được “cháy” hết mình cùng đồng đội.

Với việc bước lên nền tảng di động, Crossfire: Legends không chỉ mang theo những trải nghiệm, mà còn được tối ưu và tinh chỉnh để đảm bảo vận hành tốt trên môi trường mới.

Các tính năng như kết nối, dung lượng cài, độ tương thích hệ điều hành, thuật toán tìm trận đều được tối ưu để có thể mang lại trải nghiệm mượt mà cho người chơi từ thiết bị đến trận đấu.

Cùng với đặc tính trận đấu nhanh gọn, thiết kế thân thiện với thi đấu esports, kho vật phẩm và bản đồ phong phú đồng thời giữ được tinh hoa của thương hiệu huyền thoại, Crossfire: Legends sẽ là một cái tên đầy hứa hẹn trong cả làng game và eSports nước nhà trong thời gian tới.

Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Blockchain - Game
            Crossfire: Legends chuẩn bị được phát hành toàn Đông Nam Á
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO