Crossfire: Legends chuẩn bị được phát hành toàn Đông Nam Á

Bên cạnh đó sẽ là 13 map đấu được mở sẵn từ đầu với nhiều cái tên quen thuộc như Black Widow, Egypt, Ship,… và sẽ tiếp tục được bổ sung theo thời gian.

Những map đấu này sẽ có bố trí quen thuộc và được thiết kế cô đọng để đảm bảo thời lượng chơi nhanh gọn trong 5 – 10 phút mà game thủ vẫn được “cháy” hết mình cùng đồng đội.



Với việc bước lên nền tảng di động, Crossfire: Legends không chỉ mang theo những trải nghiệm, mà còn được tối ưu và tinh chỉnh để đảm bảo vận hành tốt trên môi trường mới.

Các tính năng như kết nối, dung lượng cài, độ tương thích hệ điều hành, thuật toán tìm trận đều được tối ưu để có thể mang lại trải nghiệm mượt mà cho người chơi từ thiết bị đến trận đấu.



Cùng với đặc tính trận đấu nhanh gọn, thiết kế thân thiện với thi đấu esports, kho vật phẩm và bản đồ phong phú đồng thời giữ được tinh hoa của thương hiệu huyền thoại, Crossfire: Legends sẽ là một cái tên đầy hứa hẹn trong cả làng game và eSports nước nhà trong thời gian tới.