Crossfire: Legends chuẩn bị được phát hành toàn Đông Nam Á

Bước chân vào làng game Việt, Crossfire: Legends được dự báo sẽ là một sản phẩm nặng ký khi kế thừa và nâng cấp những đặc tính rất thành công của thương hiệu Crossfire, đồng thời có chất lượng được bảo chứng từ chính ông lớn Tencent.
Theo hé lộ từ NPH, Crossfire: Legends sẽ có thời lượng trận đấu nhanh gọn trong khoảng 5 đến 10 phút tùy chế độ chơi. Phục vụ cho những trận đấu này là một kho trang bị, nhân vật và tính năng cực kỳ dồi dào của thương hiệu Crossfire.
NPH dự kiến sẽ khởi đầu với gần 600 vật phẩm các loại và sẽ tiếp tục cập nhật xuyên suốt theo hành trình vận hành.
Bên cạnh đó sẽ là 13 map đấu được mở sẵn từ đầu với nhiều cái tên quen thuộc như Black Widow, Egypt, Ship,… và sẽ tiếp tục được bổ sung theo thời gian.
Những map đấu này sẽ có bố trí quen thuộc và được thiết kế cô đọng để đảm bảo thời lượng chơi nhanh gọn trong 5 – 10 phút mà game thủ vẫn được “cháy” hết mình cùng đồng đội.
Với việc bước lên nền tảng di động, Crossfire: Legends không chỉ mang theo những trải nghiệm, mà còn được tối ưu và tinh chỉnh để đảm bảo vận hành tốt trên môi trường mới.
Các tính năng như kết nối, dung lượng cài, độ tương thích hệ điều hành, thuật toán tìm trận đều được tối ưu để có thể mang lại trải nghiệm mượt mà cho người chơi từ thiết bị đến trận đấu.
Cùng với đặc tính trận đấu nhanh gọn, thiết kế thân thiện với thi đấu esports, kho vật phẩm và bản đồ phong phú đồng thời giữ được tinh hoa của thương hiệu huyền thoại, Crossfire: Legends sẽ là một cái tên đầy hứa hẹn trong cả làng game và eSports nước nhà trong thời gian tới.