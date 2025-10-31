Cristiano và Cristianinho: giấc mơ xuyên thế hệ của nhà Ronaldo

Tại Antalya, Cristianinho không cần làm gì lớn lao. Cậu chỉ cần đứng đó, nhận bóng, di chuyển, chạm vài nhịp gọn gàng, hít vào bầu không khí của một đội tuyển U16, sau khi đã tỏa sáng cùng U15. Với Bồ Đào Nha, chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ mở đầu hành trình suôn sẻ ở giải đấu kéo dài đến ngày 4/11. Với Cristianinho, đó là cột mốc đầu tiên trong hành trình mang theo cả một họ tên nặng tựa huyền thoại.

Cristianinho sinh năm 2010 tại La Mesa, California, giữa mùa World Cup ở Nam Phi. Cậu mang trong mình hai quốc tịch, Mỹ và Bồ Đào Nha, lớn lên trong vòng tay của bà nội Dolores Aveiro cùng người cha nổi tiếng. Từ sân tập Real Madrid đến Turin, Manchester rồi Riyadh, Cristianinho luôn là cái bóng nhỏ chạy phía sau một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Bóng đá đến với cậu không qua những lời ép buộc, mà bằng di truyền của đam mê.

Cầu thủ trẻ của Al Nassr cao 1m85, thuận chân phải, có lối chơi tương tự cha mình: bứt tốc từ cánh trái, rồi ngoặt bóng vào trung lộ để dứt điểm. Cậu gia nhập học viện của CLB Saudi Arabia hồi tháng Giêng 2023, sau khi từng trải qua các lò đào tạo của Juventus và MU. Ở tuổi 15, Cristianinho đã được theo dõi bởi những tuyển trạch viên đến từ Bayern Munich, Dortmund và chính đội bóng cũ của cha là Man United.

Bà nội Dolores từng nói: “Bà rất tự hào, cháu trai của bà đang tiếp bước cha mình để khoác áo đội tuyển quốc gia”. Ngày nay, lời chúc ấy đang thành hiện thực. Có thể là ít phút cuối của một trận đấu trẻ, nhưng với gia đình Ronaldo, đó là thời gian cho một chương mới, nơi di sản không chỉ được kể lại bằng bàn thắng của cha, mà còn bằng những bước chạy đầu tiên của con trai.

Ở Riyadh, hợp đồng của CR7 với Al Nassr còn hiệu lực đến tháng 6 năm 2027. Khi ấy Cristianinho sẽ 17 tuổi – độ tuổi mà Lionel Messi và Lamine Yamal đã quen thuộc trong đội một Barcelona. Liệu thế giới sẽ được chứng kiến hai thế hệ Ronaldo cùng khoác chung màu áo? Không ai dám chắc. Nhưng ở Antalya, giấc mơ ấy chính thức bắt đầu, bằng vài phút ngắn ngủi và ánh nhìn đầy tự hào của gia đình, của cả một đất nước.