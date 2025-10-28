Cristiano Ronaldo Jr chắc chắn có một người bố đáng tự hào sau khi anh được triệu tập vào đội tuyển U-16 Bồ Đào Nha. Nhưng Cristiano Ronaldo Jr từ chối nói chuyện với bố và bị phạt nặng.

Cristiano Ronaldo Jr đang trên đường nối nghiệp bố của mình. Cầu thủ 15 tuổi này đã được triệu tập vào đội tuyển U-16 Bồ Đào Nha và tiếp tục thăng tiến trong các cấp độ trẻ quốc tế.

Mặc dù từng thi đấu cho nhiều đội trẻ của Bồ Đào Nha trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, Cristiano Ronaldo chưa bao giờ chơi cho đội U-16. Con trai anh giờ đây có vinh dự được thi đấu cho đội U-16 Bồ Đào Nha tại Cúp Liên đoàn Bóng đá sắp tới.

Cầu thủ tuổi teen này, hiện đang chơi cho học viện đào tạo trẻ của đội Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, là một trong 22 cầu thủ được triệu tập tham dự giải đấu dự kiến ​​diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 30-10 đến ngày 4-11.