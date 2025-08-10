Cristiano Ronaldo: Hành trình không có hồi kết của kẻ chinh phục

Giải Prestigio được trao cho “tinh thần cống hiến trọn đời cho bóng đá” , nhưng với Ronaldo, đó chỉ là một dấu phẩy trong cuộc hành trình chưa kết thúc. Anh vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn chạy trước đàn em, vẫn tự ép mình vượt qua từng vết đau, như thể phía trước còn một trận chung kết nữa - trận chung kết của chính đời mình.

“Tôi muốn được nhớ như một người Bồ Đào Nha luôn nỗ lực vì màu cờ, dù chỉ là trong những phút cuối cùng” - anh nói, nụ cười pha lẫn mệt mỏi nhưng tươi sáng.

Không còn là trung tâm của mọi pha bóng, nhưng anh là trung tâm của ý chí - của thứ tinh thần mà chỉ cần anh hiện diện trên sân, cả đội tuyển dường như mạnh mẽ hơn.

“Mọi người, đặc biệt là gia đình tôi, nói rằng, ‘Đã đến lúc con phải dừng lại. Con đã làm được tất cả rồi. Tại sao con lại muốn ghi một nghìn bàn thắng?’. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình vẫn đang tạo ra những điều tốt đẹp, tôi đang giúp đỡ CLB và đội tuyển, vậy tại sao không tiếp tục? Tôi chắc chắn rằng khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện, bởi vì tôi đã cống hiến hết mình. Tôi biết mình không còn nhiều năm nữa, nhưng tôi cố gắng tận hưởng trọn vẹn những năm tháng ít ỏi còn lại”, CR7 tâm sự.

Giờ đây, Ronaldo đang tiến gần bàn thắng thứ 1.000 trong sự nghiệp. Một con số mang tính biểu tượng, nhưng với anh, điều quan trọng hơn là mỗi bàn thắng ấy đều mang theo hình ảnh của quê hương: Madeira, Lisbon, hay những đứa trẻ trên đường phố Funchal vẫn hô vang tên anh.

Bóng đá thế giới rồi sẽ có nhiều huyền thoại khác. Nhưng không ai có thể tái tạo được hành trình của chàng trai đã biến niềm tự hào dân tộc thành tôn giáo của riêng mình. Cristiano Ronaldo vẫn tin rằng, chỉ cần còn có thể ra sân, thì giấc mơ Bồ Đào Nha vẫn chưa khép lại.