CPI tháng 9 giảm 0,62%

Trong khi đó, hỉ số giá vàng trong tháng 9 giữ ổn định so với tháng trước, giảm 1,64% so với tháng 12/2020 và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá USD tháng 9 giảm 0,48% so với tháng trước; giảm 1,14% so với tháng 12/2020 và giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu mua bán ngoại tệ hạn chế trong điều kiện giãn cách xã hội kéo dài.