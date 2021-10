Covid-19 tối 24/10: 4.045 ca mắc mới tại 47 tỉnh, thành; thêm 386.400 liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

- Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1).

- Bộ Y tế chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tiếp nhận 386.400 liều vaccine phòng Covid-19 do Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tài trợ.

- TP. Hồ Chí Minh: Triển khai rà soát kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế; cơ chế giám sát, cảnh báo dịch trên địa bàn; tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện các bộ tiêu chí an toàn như trường học an toàn, sản xuất an toàn, y tế an toàn, cơ quan an toàn.

- Tỉnh Phú Thọ: Khẩn trương thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng để nhanh chóng phát hiện các F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng. Để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho người dân, tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng giáo viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Cả nước có 22 tỉnh, thành đang thuộc vùng xanh

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. 63 tỉnh, thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường/xã.

Theo tổng hợp của Bộ Y tế cập nhật đến 22h ngày 23/10, cả nước có 22 tỉnh, thành đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới) – giảm 4 địa phương so với trước đó vài ngày.

22 tỉnh, thành gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Hà Nội phong tỏa 10 hộ dân ở gần 2 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2

Lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan. (Nguồn: Báo Hà Nội Mới)

Ngày 24/10, thông tin từ UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Sài Sơn phong tỏa tạm thời 10 hộ gia đình xung quanh khu vực có 2 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào lúc 16h30 ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai tiếp nhận bệnh nhân N.T.P.N, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, có triệu chứng ho, sốt đến khám bệnh. Bệnh viện tiến hành test nhanh 3 lần bệnh nhân đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chồng chị N là anh N.Q.T, sinh năm 1981, thực hiện test nhanh cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi xác nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính với Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương rà soát được 20 người có liên quan để lấy mẫu xét nghiệm và khuyến cáo họ tự theo dõi sức khỏe tại nhà….