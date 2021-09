Covid-19 thế giới 14/9: Lãnh đạo toàn cầu tập hợp; 99% ca tử vong ở Anh chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine; hé lộ tác dụng của thuốc tim mạch

Thuốc ngăn ngừa hình thành cục máu đông sau khi làm thủ thuật can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân tim mạch cũng có tác dụng tương tự ở bệnh nhân Covid-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Tình hình dịch Covid-19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 440.782 ca mắc, trong đó có 6.807 ca tử vong do Covid-19.

Châu Á hiện ghi nhận nhiều người nhiễm Covid-19 nhất, với 73 triệu ca, trong đó có 1.080.876 người không qua khỏi. Tiếp đến là châu Âu với số ca mắc bệnh và tử vong lần lượt là xấp xỉ 57 triệu và gần 1,2 triệu ca.

Bắc Mỹ lần lượt ghi nhận số ca nhiễm và tử vong là gần 50,6 triệu và 1.030.558 ca, trong khi con số này ở Nam Mỹ là gần 37.26 triệu và 1.141.588 ca.

Châu Phi hiện nay có gần 8,13 triệu người mắc bệnh, trong đó có 203.754 người thiệt mạng, còn ở châu Đại Đương, con số này lần lượt là 190.363 ca và 1.951 trường hợp.

Mỹ là nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới, với 109.432 ca và cũng là quốc gia có số ca tử vong trong một ngày cao nhất với 815 trường hợp. Số liệu này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang phức tạp trở lại.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia Mỹ nhấn mạnh, số ca tử vong do Covid-19 gia tăng tại nước này chủ yếu là do biến thể Delta và những trường hợp không qua khỏi tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng đang độ tuổi lao động, đặc biệt là ở những người vẫn chưa tiêm vaccine.

Đến nay, với 680.274 ca tử vong trong tổng số hơn 42,14 triệu ca mắc Covid-19, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay, số tử vong ở nước này đã vượt con số 675.000 người thiệt mạng do đại dịch cúm năm 1918, hay còn gọi là cúm Tây Ban Nha gây ra.