Covid-19: Ngoại trưởng Iran mắc bệnh, quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine Novavax của Mỹ

Theo hãng Novavax, vaccine Covovax được sản xuất tại Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) và sẽ sớm được bàn giao cho Indonesia.

Hồi tháng 9, Novavax và đối tác SII đã nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covovax. Việc WHO cấp phép sẽ là một dấu hiệu cho các cơ quan quốc gia quản lý độ an toàn và hiệu quả của vaccine này.

Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu vaccine sang một số nước tham gia cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX).