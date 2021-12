Covid-19 "leo thang", khách đi máy bay ho sốt bị từ chối vận chuyển

Your browser does not support the audio element.

Tăng tần suất bay nội địa

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trên đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM đang được khai thác với tần suất tối đa 16 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay đến hết ngày 14/12. Từ ngày 15/12, tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

Các đường bay khác được khai thác tần suất khai thác không vượt quá 9 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay. Tùy tình hình thực tế, Cục HKVN đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước ngày 25/12 xem xét, quyết định.