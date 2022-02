Covid-19 đem lại điều kỳ diệu cho cô gái người Anh

Theo Sputniks, Nancy Simpson ở London, Anh kể từ khi sinh ra đã không có khứu giác. Tuy nhiên, thật bất ngờ, sau khi mắc Covid-19, cô bất ngờ có khả năng ngửi.



Tờ The Sun dẫn lời Nancy nói: "Đợt Giáng sinh vừa qua, tôi ở nhà, cách ly trong phòng của mình và một ngày tôi nhận thấy rằng mình có thể ngửi được mọi thứ". Nancy cho hay, hiện giờ cô có thể ngửi được mùi hoa quả, nến và dùng gia vị để nấu ăn.



Do khứu giác liên quan tới vị giác nên hiện giờ Nancy cũng có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của các món ăn.



Mất khứu giác là một trong những triệu chứng thường thấy của Covid-19, thường xảy ra trong tuần lễ mắc bệnh đầu tiên. Điều này xảy ra ở 75-80% bệnh nhân có triệu chứng, có lẽ là do virus lây nhiễm sang các tế bào hỗ trợ của biểu mô khứu giác, bao quanh các tế bào thần kinh thụ cảm chịu trách nhiệm nhận biết mùi.