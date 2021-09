Covid-19 đang thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số của Việt Nam

Tại Việt Nam, phát triển các nền tảng, giải pháp “Make in Vietnam” là mục tiêu trọng tâm Chính phủ đang muốn hướng tới theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong lĩnh vực trình duyệt và công cụ tìm kiếm, Cốc Cốc chính là sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam” phù hợp mà người dùng có thể sử dụng.

Trong thách thức có cơ hội và Covid-19 chính là cú hích cho chuyển đổi số. Khi giãn cách xã hội thì người dân dùng nhiều các công nghệ không tiếp xúc và làm việc online tại nhà. Rất nhiều dịch vụ như chứng thực điện tử, ngân hàng số, thương mại điện tử phát triển rất mạnh thời gian qua. Đây chính là động lực cho xã hội số, kinh tế số của Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện có rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như du lịch chằng hạn, chúng tôi có chính sách hỗ trợ, giảm giá để họ có điều kiện kinh doanh trong đại dịch.

Là đại diện ICT Việt Nam tiêu biểu lội ngược dòng xoáy của Covid-19 để tìm lối đi riêng. Vậy trên hành trình chuyển đổi số quốc gia, Cốc Cốc có kế hoạch dài hạn gì góp phần thúc đẩy Việt Nam trở thành một quốc gia số?

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia là mục tiêu rất quan trọng của Cốc Cốc. Từ góc độ của công ty công nghệ hàng đầu, chúng tôi đang cố gắng đưa ra sản phẩm “Make in Vietnam” tốt nhất và để người dùng trải nghiệm dễ dàng nhất, giúp họ tiếp cận tốt hơn trên Internet. Cốc Cốc đang hợp tác với các cơ quan Chính phủ để đưa ra chương trình như lên mạng an toàn. Đây là một trong những phần trọng tâm của kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Trong một xã hội số, điều đáng lo ngại là việc nhiều hacker muốn đánh cắp dữ liệu người dùng, đánh sập website… Do vậy, đảm bảo người dùng Internet lên mạng an toàn là một nhiệm vụ rất quan trọng của chúng tôi.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh mạng, chúng tôi cũng thúc đẩy giáo dục dựa trên nền tảng online. Đây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Cốc Cốc đưa ra một số giải pháp giúp cho các bạn học sinh, sinh viên học trực tuyến hiệu quả và thuận tiện hơn..

Đặc biệt, chúng tôi đang hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ phải có công cụ tìm kiếm nội địa chiếm 40% thị phần tại Việt Nam. Nếu Cốc Cốc làm được điều này thì Việt Nam sẽ nằm trong nhóm nước có công cụ tìm kiếm mạnh như Nga, Hàn Quốc.

Cảm ơn ông!

Phương Dung