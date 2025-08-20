Cortis: Nhóm K-pop mới của BigHit Music vừa ra mắt đã vào bảng xếp hạng YouTube

Cortis ra mắt đã khơi dậy sự mong đợi mãnh liệt trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Bởi mỗi khi BigHit ra mắt một nhóm nhạc nam của họ, nhóm nhạc đó sẽ trở thành những nghệ sĩ toàn cầu. Cortis ra mắt đã khiến người hâm mộ nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào dự họ. Dự án Cortis của BigHit đang thu hút của hàng triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok chính thức của hãng chỉ sau sáu ngày ra mắt.

Cortis trong sự kiện ra mắt chính thức của ban nhạc tại Blue Square ở quận Yongsan, Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Điều đáng nói là video âm nhạc cho ca khúc mở đầu "GO!" trong album đầu tay của Cortis đã lọt vào bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành của YouTube tại 11 khu vực, bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh.

Nhóm đã chính thức ra mắt tại Blue Square, quận Yongsan, Seoul ngày 18/8 với những thành viên còn ở độ tuổi thiếu niên. Cả 5 thành viên đã xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài trẻ trung nhưng tự tin tràn đầy năng lượng.

“Nhóm của chúng tôi cuối cùng cũng đã ra mắt. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là lời chào đầu tiên của chúng tôi đến công chúng. Hy vọng mọi người sẽ nhớ đến chúng tôi đơn giản như những người yêu âm nhạc”, Keonho, thành viên trẻ nhất của Cortis chia sẻ.

Từ trái sang, các thành viên Cortis là Martin, Keonho, Seonghyeon, Juhoon và James biểu diễn trong sự kiện ra mắt chính thức của ban nhạc tại Blue Square ở quận Yongsan, Seoul, thứ Hai. (Ảnh: BigHit Music)

Tên gọi Cortis được lấy từ khẩu hiệu của nhóm và tên album đầu tay của họ, “Color outside the lines”. Sáu chữ cái được chọn ngẫu nhiên từ cụm từ này để tượng trưng cho việc phá vỡ các tiêu chuẩn và quy tắc đã đặt ra.

Các thành viên cũng tự giới thiệu mình là “nhóm sáng tạo trẻ”, thể hiện cam kết tham gia tích cực vào nghệ thuật. Không giống như hầu hết các nghệ sĩ mới ra mắt, cả năm thành viên Cortis đều được ghi nhận công sức trong dự án đầu tay, dự kiến phát hành vào ngày 8/9 tới.

“Tôi đã xem các nhóm hip-hop và ban nhạc rock cùng nhau sáng tác nhạc. Văn hóa đó đã trở thành một phần của chúng tôi. Chúng tôi đã quen với nó, và nó vẫn được duy trì cho đến bây giờ”, Martin nói.

Trong khi đó, Juhoon mô tả quá trình của họ là tập thể thực sự: “Chúng tôi ngồi lại với nhau và cùng nhau suy nghĩ để định hình mọi thứ. Dù là một câu hát đơn giản hay một động tác nhảy đơn giản, chúng tôi đều suy nghĩ kỹ lưỡng cho đến khi nó phù hợp”.

Nhóm nhạc Cortis gồm 5 thành viên đã ra mắt với album “Color outside the lines”. (Ảnh: Yonhap)

Đặc biệt, Martin và James đã trau dồi kỹ năng của mình trong thời gian thực tập, đóng góp vào các dự án cho các nghệ sĩ tiền bối. Đối với Martin, trải nghiệm đó càng nhấn mạnh lý do tại sao biểu diễn vẫn là niềm đam mê lớn nhất của anh.

“Sản xuất âm nhạc rất thú vị, nhưng không gì sánh được với việc được đứng trên sân khấu. Khi công ty trao cho chúng tôi cơ hội ngàn năm có một này, tôi biết mình phải nắm bắt”, Martin bày tỏ.

“What You Want”, ca khúc chủ đề của album đầu tay được xây dựng trên những đoạn riff guitar, lấy cảm hứng từ nhạc rock ảo giác của thập niên 1960 và nhịp điệu boom bap mạnh mẽ bắt nguồn từ hip-hop, gần với nhạc pop toàn cầu hơn là âm thanh K-pop thông thường.

Màn trình diễn của nhóm cũng không theo khuôn mẫu nào cả khi các thành viên phải nhảy trên máy chạy bộ để thể hiện năng lượng của bài hát. “Chúng tôi gần như sống trên máy chạy bộ trong suốt quá trình chuẩn bị cho điệu nhảy. Tôi thậm chí còn phải uống thuốc chống say tàu xe, nhưng giờ thì chúng tôi đã quen và thích thú”, James nói.

“What You Want”, ca khúc chủ đề trong album đầu tay “Color outside the lines” của Cortis được xây dựng trên những đoạn riff guitar, lấy cảm hứng từ nhạc rock ảo giác của thập niên 1960.

Là nhóm nhạc mới nhất của BigHit, Cortis đã cảm nhận được sức nặng và sự khích lệ từ thế hệ của mình. “Chính BTS đã chúc chúng tôi may mắn. TXT đã cho chúng tôi cơ hội biểu diễn trước họ, và họ đã cho chúng tôi những lời khuyên thiết thực, chẳng hạn như sử dụng các biểu cảm khác nhau cho mỗi sân khấu và chú ý đến từng chi tiết”, Seonghyeon cho biết.

“Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là cho mọi người biết chúng tôi là ai thông qua album đầu tay này. Nhìn về tương lai, chúng tôi muốn xây dựng một bản sắc rõ ràng, giống như các tiền bối, để khi mọi người nghĩ về chúng tôi, một ý tưởng riêng biệt sẽ hiện lên trong đầu họ”, Juhoon nói.

“Tôi mô tả chúng tôi như một đội giống như bibimbap. Dù là sáng tác nhạc hay video ca nhạc, chúng tôi đều kết hợp nhiều nguyên liệu và màu sắc khác nhau thành một sản phẩm gắn kết và đậm đà hương vị”, Keonho nói về sự hòa hợp của Cortis.