Cốp xe sedan Chevrolet Cruze: Người chui vào thì không thể thoát ra từ bên trong

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiếc ô tô trong vụ việc này mang nhãn hiệu Chevrolet Cruze đời cũ. Tại hiện trường, kính cửa bên lái bị vỡ. Các chi tiết bên ngoài xe như đèn, la-zăng, ốp cửa, viền chrome cho thấy, đây là bản Chevrolet Cruze LT sản xuất 2011-2014.

Chiếc xe Chevrolet trong vụ phát hiện cô gái tử vong trong cốp xe. Ảnh: NT

Tại Việt Nam, Chevrolet Cruze là mẫu sedan hạng C khá phổ biến tại Việt Nam giai đoạn này, được lắp ráp bởi GM Việt Nam. Ở thời kỳ cao điểm, doanh số đạt hơn 2.000 xe/năm, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Altis, Mazda3 hay Kia Forte. Đến năm 2018, do ế ẩm, Chevrolet bị khai tử tại Việt Nam.

Cruze có khoang nội thất rộng rãi cho người ngồi, phía sau là một khoang cốp độc lập, dung tích khoảng 436 lít. Khác với xe hatchback và SUV, cốp xe sedan tách rời hoàn toàn với không gian chính của xe, trở thành một không gian kín với cơ chế khóa riêng. Khóa cửa xe mở nhưng khóa cốp vẫn đóng vì hoạt động độc lập.

Chuyên gia ô tô Vinh Nguyễn cho biết, thông thường, cốp ô tô có hai cách mở: một là mở bên trong từ vị trí lái xe qua công tắc điện hoặc lẫy kéo dây, hai là mở từ bên ngoài qua cơ cấu cơ khí hoặc cơ cấu điện. Cơ cấu này sẽ giúp vô hiệu hóa việc xâm nhập từ bên ngoài khi khóa cửa xe, đảm bảo không ai có thể mở được cốp xe từ bên ngoài. Trên một số mẫu xe SUV, sẽ có lẫy cơ khí bên trong để có thể mở cốp xe từ bên trong.