Conte sẽ giúp MU, Man City ký mới hàng loạt

Nhà vô địch Premier League được loan báo chuẩn bị hợp đồng mới giữ chân Rodri, Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan ở lại Etihad.



Bộ ba này đều đóng góp vai trò lớn trong thành công gần đây của Man City và Pep Guardiola muốn tiếp tục có Rodri, Mharez và Gundogan trong kế hoạch của ông.



Theo Daily Star, Rodri, người còn hợp hợp đồng tại đến hè 2024, sẽ nhận đề nghị mới ‘béo bở’. Cụ thể, Man City sẽ tăng lương cho ngôi sao 25 tuổi từ 70.000 bảng/tuần lên thành gần 125.000 bảng/tuần.



Trong khi đó, Mahrez và Gundogan đều hết hạn hợp đồng vào hè năm sau, nhưng cũng dự kiến đặt bút ký mới mà theo nguồn trên là kèm ‘mức lương cao ngất ngưởng’.



Barca chơi lớn với Salah

Barca dồn cả vào Salah nếu việc ký Haaland bất thành

AS cho biết, Barca sẵn sàng đáp ứng những gì Mohamed Salah yêu cầu để kéo anh khỏi Liverpool.



Theo nguồn này, Xavi là một ‘fan bự’ của chân sút Ai Cập nên rất mong có được Salah trong đội hình tại Nou Camp.



Do vậy, nếu Barca không thể thuyết phục chân sút Dortmund, Erling Haaland gia nhập vào hè này mà chọn theo Man City, Chủ tịch Joan Laporta sẽ dồn cả vào Salah.



Salah đang còn hơn 1 năm trong hợp đồng tại Anfield nhưng hiện vẫn từ chối gia hạn Liverpool do đôi bên bất đồng về khoản lương.



Chân sút này được cho muốn 400.000 bảng/tuần (tăng gấp đôi mức đang hưởng) nhưng lãnh đạo Liverpool cho rằng mức đó là quá cao và họ sẽ không phá vỡ cấu trúc lương của CLB.