Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Đây sẽ là đợt bùng phát Ebola thứ 16 của quốc gia Trung Phi này. Theo đó, sự hiện diện của virus đã được xác nhận ở một phụ nữ.

Nhân viên y tế xử lý thi thể người tử vong vì bệnh Ebola. Ảnh: Aljazeera.

"Vào ngày 20/8 vừa qua, một phụ nữ 34 tuổi, đang mang thai 34 tuần, đã đến Bệnh viện Đa khoa Boulape với các triệu chứng sốt, tiêu chảy ra máu và nôn ra máu. Chỉ vài giờ sau, cô ấy bị suy đa tạng và tử vong.

Thật không may, một số nhân viên y tế, bao gồm y tá điều trị cho cô ấy và kỹ thuật viên xét nghiệm lấy mẫu, cũng đã xuất hiện các triệu chứng tương tự chỉ bốn ngày sau đó và tử vong. Tổng cộng, hôm nay, tại các khu vực y tế Boulapé và Mouéka, chúng tôi đã ghi nhận 28 trường hợp nhiễm bệnh và 15 ca tử vong", Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận.

Để ứng phó với dịch bệnh, một lực lượng phản ứng nhanh quốc gia, với sự tham gia của các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã được triển khai đến tỉnh Kasai để tăng cường giám sát dịch bệnh, điều trị, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, WHO cũng đang chuyển 2 tấn hàng viện trợ, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị xét nghiệm di động và vật tư y tế. Khu vực Kasai rất khó tiếp cận bằng đường bộ và có rất ít tuyến đường hàng không.

Cộng hòa Dân chủ Congo đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch bệnh Ebola. Đây là một bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, thường gây nguy cơ tử vong cao ở người, từ 25% đến 90%, chủ yếu do mất nước và sốc. Virus gây bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể (như nước bọt, nước tiểu, tinh dịch) của người hoặc động vật bị nhiễm bệnh đã chết hoặc còn sống.