Công ước Hà Nội là tuyên ngôn của hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên số

|Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ điều hành phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, ngày 26/10. (Ảnh: Gia Vũ)
Tất cả ý kiến phát biểu tiếp tục đánh giá cao Công ước là dấu mốc quan trọng trong hợp tác đa phương, là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế. Việc thông qua Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên biên giới trong không gian mạng minh chứng cho sự đồng thuận và hiệu quả của hệ thống đa phương và khởi đầu cho một chương mới trong quản trị số toàn cầu.
Các ý kiến nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của Công ước: Thứ nhất, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng về số lượng và mức độ phức tạp trên phạm vi toàn cầu, các nước đề cao vai trò của Công ước là khuôn khổ pháp lý toàn cầu về hợp tác phòng, chống tội phạm thông qua chia sẻ thông tin, thúc đẩy điều tra và truy tố tội phạm hiệu quả, minh bạch, trong đó có những tội phạm đặc biệt đáng quan ngại như lừa đảo trên mạng, tội phạm tình dục trẻ em.
Thứ hai, Công ước cung cấp công cụ thiết yếu bảo vệ quyền con người trong môi trường số.
Thứ ba, Công ước là cơ sở pháp lý cho các hoạt động tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển trong chống tội phạm mạng, đặc biệt trong bảo vệ trẻ em và người dễ tổn thương.
|Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ điều hành phiên thảo luận, ngày 26/10. (Ảnh: Gia Vũ)
Về thực thi Công ước thời gian tới, các nước nêu rõ yêu cầu hài hòa hóa pháp luật quốc gia phù hợp với nghĩa vụ theo Công ước và triển khai biện pháp quốc gia cụ thể; đồng thời cho rằng đây là cơ hội để cập nhật khung pháp lý quốc gia, hướng tới một hệ sinh thái số công bằng và nhân văn. Nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm quốc gia về phòng, chống tội phạm mạng như xây dựng Trung tâm nhằm phản ứng với hoạt động lừa đảo, xấu, độc trên môi trường mạng, thiết lập đường dây nóng, thành lập cơ quan chuyên trách, tiến hành cải cách pháp luật hình sự và ban hành các chiến lược an ninh mạng quốc gia phù hợp với tinh thần Công ước, xúc tiến các thủ tục để chuẩn bị phê chuẩn Công ước.
Các nước đang phát triển nhận định, để bảo đảm Công ước được thực thi bền vững và lâu dài, cần thiết đầu tư, dành nguồn lực cho tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Nhiều nước khẳng định cam kết hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, cam kết tăng cường vai trò của khu vực tư nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nhân quyền và quyền tự do cơ bản trong thực hiện Công ước.
|Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 26/10. (Ảnh: Thành Long)
Phiên thảo luận cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các tổ chức quốc tế, công ty công nghệ, tổ chức phi chính phủ với các đề xuất cụ thể về hỗ trợ, phối hợp với quốc gia trong phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục, và phối hợp công-tư trong thực thi Công ước.
Trong hai ngày 25 và 26, đã có gần 80 nước, tổ chức quốc tế phát biểu tại phiên thảo luận. Qua ý kiến, có thể thấy, Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà là “tuyên ngôn của hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên số”.
Lễ mở ký Công ước là bước mở đầu cho hành trình đưa Công ước thực sự đi vào đời sống. Thành công của Công ước sẽ được đo bằng hiệu quả, hiệu lực thực thi, khả năng bảo vệ con người, duy trì niềm tin số và thúc đẩy phát triển bền vững. Hà Nội – thành phố vì hòa bình một lần nữa được ghi dấu như nơi khởi đầu cho những liên minh mới trong bảo vệ không gian mạng toàn cầu.
|Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: Thành Long)