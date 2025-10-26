Công ước Hà Nội là tuyên ngôn của hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên số

Tất cả ý kiến phát biểu tiếp tục đánh giá cao Công ước là dấu mốc quan trọng trong hợp tác đa phương, là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế. Việc thông qua Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên biên giới trong không gian mạng minh chứng cho sự đồng thuận và hiệu quả của hệ thống đa phương và khởi đầu cho một chương mới trong quản trị số toàn cầu.

Các ý kiến nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của Công ước: Thứ nhất, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng về số lượng và mức độ phức tạp trên phạm vi toàn cầu, các nước đề cao vai trò của Công ước là khuôn khổ pháp lý toàn cầu về hợp tác phòng, chống tội phạm thông qua chia sẻ thông tin, thúc đẩy điều tra và truy tố tội phạm hiệu quả, minh bạch, trong đó có những tội phạm đặc biệt đáng quan ngại như lừa đảo trên mạng, tội phạm tình dục trẻ em.

Thứ hai, Công ước cung cấp công cụ thiết yếu bảo vệ quyền con người trong môi trường số.

Thứ ba, Công ước là cơ sở pháp lý cho các hoạt động tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển trong chống tội phạm mạng, đặc biệt trong bảo vệ trẻ em và người dễ tổn thương.