Công ước Hà Nội: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong quản trị số và cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. (Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Thưa Đại sứ, việc ký kết Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội là dấu mốc quan trọng. Theo bà, ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này là gì, không chỉ đối với nỗ lực toàn cầu phòng, chống tội phạm mạng, mà còn đối với vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế?

Việc ký kết Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, hay Công ước Hà Nội, đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm mạng. Trong thế giới kết nối ngày nay, các mối đe dọa trên không gian mạng vượt qua mọi biên giới, tác động đến chính phủ, doanh nghiệp và từng cá nhân. Công ước này đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy một không gian mạng mở, an toàn, ổn định và có thể tiếp cận với tất cả mọi người.

Công ước Hà Nội cũng bổ trợ cho các khuôn khổ hiện có của LHQ về hành xử có trách nhiệm của các quốc gia, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các thách thức xuyên quốc gia. Đặc biệt, việc Công ước nhấn mạnh bảo vệ quyền con người và quyền riêng tư dữ liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bảo đảm rằng các nỗ lực chống tội phạm mạng không làm phương hại đến các quyền tự do cơ bản.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam đăng cai Lễ ký kết Công ước là minh chứng cho vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam trong quản trị số cũng như cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, điều mà Australia hoan nghênh và đã đồng hành, hỗ trợ trong nhiều năm qua. Minh chứng rõ nét qua việc Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Matt Thistlethwaite đại diện cho Australia tới Hà Nội để ký Công ước.

Trong bối cảnh hiện nay, Công ước Hà Nội là bước đi kịp thời và cần thiết hướng tới tương lai số an toàn hơn. Đây không chỉ là văn kiện pháp lý mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn cầu trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của không gian mạng cho tất cả mọi người.