Công ước Hà Nội: Dấu mốc toàn cầu về an ninh mạng và quyền con người

Chưa bao giờ ranh giới giữa “bảo vệ an ninh” và “bảo đảm tự do” lại trở nên mong manh đến thế. Không gian mạng - nơi con người kết nối, giao tiếp và sáng tạo - đang dần trở thành một “không gian sống” mới của nhân loại, song cũng là “chiến địa” của những xung đột vô hình về thông tin, dữ liệu và quyền kiểm soát.

Công ước Hà Nội vì thế không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về nhân quyền, đạo đức và trật tự kỹ thuật số toàn cầu, phản ánh khát vọng xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và công bằng - nơi công nghệ phục vụ con người chứ không chi phối con người.

Nền tảng của trật tự kỹ thuật số

An ninh mạng không chỉ là việc bảo vệ thiết bị, hệ thống hay dữ liệu số, mà rộng hơn, đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh kinh tế, bản sắc văn hóa và danh tính con người trong môi trường kỹ thuật số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mọi hoạt động của đời sống - từ quản lý nhà nước, kinh tế, giáo dục, y tế đến truyền thông - đều dựa vào nền tảng công nghệ. Bởi vậy, an ninh mạng trở thành “lá chắn” bảo vệ trật tự, ổn định và sự phát triển bền vững của quốc gia trong không gian số.

Từ Công ước Hà Nội - nhìn lại an ninh mạng và quyền con người trong kỷ nguyên số không chỉ là lời nhắc về một dấu mốc pháp lý, mà còn là tuyên ngôn của Việt Nam với thế giới về cách tiếp cận nhân văn, chủ động và trách nhiệm trong quản trị không gian mạng. Trong bối cảnh công nghệ đang mở rộng quyền con người nhưng đồng thời cũng khiến các quyền đó trở nên mong manh hơn bao giờ hết, Công ước Hà Nội xuất hiện như một bước đi tất yếu - nhằm xác lập trật tự kỹ thuật số mới dựa trên nguyên tắc tôn trọng con người, chủ quyền số và an ninh chung của cộng đồng quốc tế.

Công ước Hà Nội - với tinh thần hợp tác quốc tế về không gian mạng - đã góp phần định hình bộ tiêu chuẩn quốc tế mới cho việc bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin và chống tội phạm mạng xuyên quốc gia. Công ước khẳng định trách nhiệm chung của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ và cả người sử dụng trong việc xây dựng một “không gian mạng an toàn, minh bạch, vì con người”.

Cụ thể, Công ước Hà Nội nhấn mạnh ba trụ cột căn bản: (i) Bảo mật dữ liệu và xác thực thông tin: Mọi hệ thống và tổ chức có trách nhiệm bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của thông tin cá nhân, tránh việc lạm dụng dữ liệu cho mục đích thương mại hoặc chính trị. (ii) Phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia: Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố và chia sẻ thông tin tình báo mạng, nhằm xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm xuyên biên giới. (iii) Trách nhiệm của các chủ thể công nghệ và chính phủ: Đặt ra nguyên tắc “trách nhiệm kép” - vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm không gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong không gian mạng.