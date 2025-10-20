Công ước Hà Nội đánh dấu bước tiến toàn cầu trong hợp tác phòng, chống tội phạm mạng

Lễ ký Công ước Hà Nội diễn ra từ ngày 25-26/10, với sự tham dự của gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, TS. Vũ Việt Anh, nhà nghiên cứu tại Trung tâm tội phạm mạng, Đại học Cambridge, đã trao đổi với phóng viên về tầm quan trọng của Công ước cũng như vai trò, đóng góp của Việt Nam trong phòng chống tội phạm mạng nói riêng và giải quyết các thách thức toàn cầu nói chung.

Cách tiếp cận toàn diện và bao quát hơn

TS. Vũ Việt Anh, nhà nghiên cứu tại Trung tâm tội phạm mạng, Đại học Cambridge trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam.

Theo TS. Vũ Việt Anh, Công ước Hà Nội là văn kiện đầu tiên của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng sau hơn 20 năm kể từ Công ước Budapest năm 2001 – vốn chủ yếu áp dụng cho châu Âu. Nếu Công ước Budapest chỉ mang tính tham khảo với các nước ngoài Hội đồng châu Âu, thì Công ước Hà Nội có phạm vi toàn cầu, mở cho mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký kết và thực thi.

Ông cho rằng Công ước mới thể hiện cách tiếp cận toàn diện hơn đối với tội phạm công nghệ, bao quát cả các vấn đề mới như chứng cứ điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và rửa tiền kỹ thuật số.