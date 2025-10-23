Công ty xổ số chính thức trả thưởng cho tờ vé số bị rách ở Quảng Ngãi

Ngày 23-10, ông Lê Thành Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xác nhận công ty đã chính thức chi trả tiền trúng thưởng giải đặc biệt cho tờ vé số của ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là kết quả sau nhiều ngày đoàn công tác của công ty làm việc với khách hàng, tiến hành xác minh và giám định tờ vé số bị rách từ cơ quan chức năng.