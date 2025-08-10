Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác, liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx.
Không liên quan đến Shark Bình
Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.
"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty CP Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.
Công ty CP Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật"- Công ty Vi Mô khẳng định.
Công ty này cam kết mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo, …) vẫn diễn ra bình thường.
Công ty CP Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.
Liên quan đến Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông tới làm việc để xác minh các nội dung đơn tố giác.
Trước đó, vào chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nhiều nhân viên của công ty cũng có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.
Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech, Shark Bình đã đưa ra nhiều phát biểu khiến dư luận dậy sóng.
Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.
Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".
Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.
Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.