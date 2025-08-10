Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác, liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx.

Không liên quan đến Shark Bình

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.